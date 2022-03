L’agente di Onana rassicura dopo l’incidente: “Non era alla guida, sta bene ed è fuori pericolo”

Grande spavento per il futuro portiere dell’Inter André Onana, vittima di un brutto incidente d’auto in Camerun, dove si trovava per preparare gli impegni contro l’Algeria. Il profilo ufficiale della sua Nazionale ha postato le foto dell’estremo difensore, che ha raggiunto il ritiro ed appare in buone condizioni.

Raggiunto dal De Telegraaf, lo stesso agente del calciatore Albert Botines ha rassicurato sulle condizioni del portiere: “Ho appena parlato con André per telefono, non era lui alla guida dell’auto e sta bene. Onana ora ha raggiunto la squadra, è fuori pericolo ma sarà sottoposto a ulteriori esami in un ospedale di Douala“.

Foto: Twitter Camerun