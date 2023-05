L’agente di Nagelsmann: “Ci ha contattato il Chelsea ma abbiamo fatto bene a non accettare”

Volker Struth, agente di Julian Nagelsmann, in un’intervista al Phrasenmäher ha parlato dell’interessamento del Chelsea verso il suo assistito: “Posso confermare che il Chelsea è stato veloce a chiamarci, subito dopo l’esonero. Ci sono state alcune conversazioni telefoniche ma abbiamo preso la decisione di non andare. Una buona decisione: il Chelsea è un club in acque agitate al momento e ci sono aspettative che devono essere soddisfatte dopo le centinaia di milioni spese. Julian era la loro scelta numero uno, sarebbe a Londra se lo avesse voluto”.

Foto: Nagelsmann Twitter personale