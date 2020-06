L’agente di Montiel conferma: “Lo seguono Valencia e Roma. E’ pronto al salto in Europa”

Marcelo Carracedo, agente di Gonzalo Montiel, terzino del River Plate, ha confermato l’interesse di alcuni club europei: “È pronto per il grande salto in Europa. Molti club vogliono Gonzalo, tra questi ci sono Valencia e Roma. Ovviamente in questo momento le trattative sono in stand-by per l’emergenza Coronavirus e le squadre saranno molto prudenti sulle spese da sostenere, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.”

Foto: FC Inter News