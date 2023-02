L’agente di Miranchuk: “Riscatto e permanenza al Torino? Se ne parlerà a fine stagione”

Vadim Shpinev, agente del trequartista russo Aleksey Miranchuk del Torino, ha parlato ai microfoni di Championat della permanenza in granata. Il ventisettenne è di priorietà dell’Atalanta, ma il club del presidente Cairo può usufruire di un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro per tenerlo in squadra. Le parole dell’agente: “La decisione sulla possibile acquisizione di Miranchuk verrà presa nella parte finale del campionato. I club possono parlare tra loro, ma noi non ci pensiamo, lui è concentrato sul gioco. Ora si sente bene, questo avvantaggia la squadra e cerca di giocare nel miglior modo possibile”.

Foto: Torino Instagram