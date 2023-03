L’agente di Militao: “Il Real Madrid è casa sua e lo sarà a lungo”

L’agente del difensore brasiliano Eder Militao del Real Madrid, Ulisses Jorge, ha parlato futuro del suo assistito tra le fila dei blancos. Queste alcune parole a TV Play: “Casa sua sarà il Real Madrid per molti anni a venire. Il club è felicissimo di lui e non c’è motivo per separarsi. Carlo Ancelotti è un grande allenatore, va perfettamente d’accordo con i calciatori brasiliani. Sa come parlare con i giovani e tirare fuori il meglio da ogni giocatore”.

Foto: Twitter ufficiale Eder Militao