L’agente di Mario Rui: “Per i prossimi due anni quasi sicuramente resterà a Napoli, quando andrà via sarà rimpianto”

Nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi ha parlato di un altro dei suoi assistiti, ovvero Mario Rui: “Sarà rimpianto, la stagione che ha fatto quest’anno è da incorniciare e da tenere a mente per i prossimi dieci anni. Per i prossimi due anni quasi sicuramente resterà a Napoli. La cosa bella è che adesso è stimato anche dalla gente. Ha avuto la forza di trasformare le critiche in applausi. Gli si può dire tutto ma non che non sudi la maglia. Le sue prestazioni sono state sempre di un livello altissimo, il più costante con Di Lorenzo“.

Foto: Twitter Napoli