L’agente di Man: “Stanno esagerando, Dennis è del Parma”

Non si fermano le voci di calciomercato in questa sessione invernale. Tra le più forti ci sarebbero quelle relative a Dennis Man. Il calciatore del Parma infatti, nonostante gli ultimi problemi fisici che lo stanno rallentando in termini di prestazioni, ha letteralmente incantato la Serie A. La dimostrazione arriva anche dai numeri collezionati fino a questo momento dal calciatore classe 1998 che ha messo a segno ben 4 reti e servito 4 assist. Ma non si tratta solamente di cifre. Dennis è divenuto ormai un giocatore insostituibile nello scacchiere tattico dei Crociati e questo lo si capisce anche dalle sole due gare saltate in campionato. Tutto ciò avrebbe portato un grande interesse nei confronti del calciatore che, stando alle ultime voci, sembrerebbe aver attirato l’attenzione della Fiorentina. A rispondere a tutto ciò, però, è stato l’agente del calciatore, Giovanni Becali, in un’intervista a Sportpesurse.ro. Queste le sue parole: “Stanno esagerando, anche la stampa italiana. Non so niente di tutti questi dettagli che appaiono sui quotidiani riguardo a un trasferimento di Man alla Fiorentina. Dennis è del Parma”.

FOTO: Instagram Dennis Man