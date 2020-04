L’agente di Luis Alberto: “Il rinnovo con la Lazio è vicino. Normale ci sia interesse per lui”

Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti di You First Sports – l’agenzia che cura gli interessi di Fabian Ruiz e Luis Alberto – ha parlato del futuro del giocatore della Lazio ai microfoni del Corriere dello Sport: “Il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio è vicino. Ovviamente ci rivedremo quando potremo di nuovo trattare temi del genere. Sono costantemente in contatto con loro, sanno che Luis è un giocatore fondamentale, è diventato un top difficile da sostituire. È normale che attiri interesse, quando si sono verificate alcune situazioni ne abbiamo parlato con il club capitolino.”

Foto: AS