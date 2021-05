L’agente di Lautaro Martinez: “Rinnovo in in stand-by. La situazione attuale dell’Inter ci impedisce di fare previsioni”

Alejandro Camaño, agente della FootFeel, che cura gli interessi di Lautaro Martinez, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter: “Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell’Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare. Rinnovo? Assolutamente in stand-by. Penso ci vedremo a campionato terminato. Interesse del Real? Non sto parlando con nessuna società: Lautaro è un calciatore nerazzurro e ha ancora due anni di contratto, l’Inter è comunque la priorità. Come detto, si tratta però di capire cosa accadrà dal punto di vista societario”.

Foto: Twitter Inter