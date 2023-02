L’agente di Laurienté: “L’interesse del Napoli è un motivo d’orgoglio”

L’agente di Armand Laurienté, attaccante francese del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il ventiquattrenne è in neroverde dallo scorso agosto, il club emiliano se lo ha assicurato versando 10 milioni di euro nelle casse del Lorient. Di seguito alcune parole di Roberto Meloni sul suo assistito: “Armand è molto soddisfatto del suo percorso in Italia e del suo inserimento nel campionato italiano. Può fare molto di più, lui lo sa ed è concentrato su questo suo obiettivo. Vuole portare quanto più in alto possibile il Sassuolo e crescere come calciatore. Il Sassuolo proverà a fermare il Napoli, chi non vorrebbe fermare gli azzurri. Poi sarà il campo a parlare. Certamente Laurientè vorrebbe giocarla, poi sarà l’allenatore a decidere se, come e quando utilizzarlo”.

Napoli sul calciatore: “E’ motivo di orgoglio avere gli occhi addosso di grandi club. Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare per cui siamo felici dell’interesse dei grandi club tra cui il Napoli, ma vedremo quale sarà il suo futuro, è tutto nelle sue mani. Laurientè ha già giocato come esterno destro, riesce ad adattarsi facilmente in entrambe le fasce. Lo preferisco a sinistra perché rientra sul destro e credo possa fare più male, ma si adatta perfettamente anche a destra, ha nelle sue caratteristiche la duttilità”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo