L’agente di Kjaer: “Prestito esteso fino a fine stagione. Lui vede il Milan nel suo futuro”

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di SportMediaset: “Milan e Siviglia hanno trovato l’accordo per estendere il prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Kjaer vede il suo futuro al Milan e la situazione Coronavirus non ha cambiato la sua prospettiva. Sta facendo un lavoro fantastico in rossonero con ottime prestazioni e buoni risultati. La squadra è migliorata da quando è arrivato a gennaio e il modo in cui lo hanno accolto i tifosi è stato straordinario.” Per riscattarlo, il Milan dovrà sborsare 3,5 milioni di Euro.

Foto: Transfermarkt