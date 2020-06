L’agente di Kalulu: “E’ venuto al Milan perché era la squadra con il miglior progetto”

Il primo acquisto rossonero della prossima stagione sarà Pierre Kalulu, difensore classe 2000 arrivato a parametro zero dall’Olympique Lione. Della trattativa che lo ha portato al club rossonero, ha parlato Eduardo Marinho, agente del calciatore: “Il Milan si è avvicinato a noi per avere maggiori informazioni sul giocatore, sulla famiglia, sulla mentalità e tanti altri particolari. – ha raccontato a MilanNews.it – Pierre riteneva che il Milan avesse il miglior progetto sportivo per lui, e crede che possa avere molto successo in rossonero. La conversazione con Maldini è stata molto importante, gli ha fornito una panoramica completa del campionato e del club, oltre a dare a Pierre importanti consigli. È fondamentale per i giovani talenti avere un supporto da giocatori così esperti, i suggerimenti sono importanti. Il ruolo? Sicuramente la posizione preferita è quella terzino destro.”

Foto: Transfermarkt