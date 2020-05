L’agente di Jorginho: “Chi non vorrebbe fare un’esperienza con la Juve?”

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dell’interesse della Juventus per il suo assistito, che noi vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane: “La Juventus è una delle principali squadre europee: chi non vorrebbe fare un’esperienza in bianconero? Al momento non ho ancora sentito Paratici, non mi ha ancora chiamato. Jorginho sta bene al Londra, ha altri 3 anni di contratto. Ho saputo dell’interesse della Juventus solo tramite la stampa. Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Chelsea FC