In vista della gara contro il Barcellona al Camp Nou, il Napoli guarda al futuro di Lorenzo Insigne sperando di dargli una maglia da titolare contro i bluagrana dopo lo stop rimediato in campionato. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino regalando un sospiro di sollievo: “Lorenzo è ottimista, non sente dolore. Farà ogni cosa per essere al Camp Nou”.

Foto: Napoli twitter