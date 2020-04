L’agente di Igor Gomes: “Sogno di portarlo al Real Madrid”

L’agente brasiliano Wagner Ribeiro ha parlato ai microfono di FOX Sports. Fra gli argomenti affrontati, il futuro di Igor Gomes, centrocampista brasiliano del San Paolo, seguito da diversi top club europei: “Ho il sogno di portarlo al Real Madrid. Ne abbiamo parlato in cui lo avevano cercato, ma mi aveva detto che non era il momento giusto per discuterne. Mi piacerebbe, però, come idea: se avessi la possibilità, lo farei con piacere.”