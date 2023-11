L’agente di Hakimi: “Il PSG vuole tenerlo ancora per molto. Ritorno all’Inter? Penso sia una storia conclusa”

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Play e ha parlato del futuro dell’esterno destro marocchino, ora al PSG. Ecco le sue parole:

“Mercato? Non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo. Un ritorno all’Inter? Credo che abbia fatto felici in tanti lì, ma penso anche che sia una storia conclusa”.

Foto: Twitter PSG