L’agente di Hakimi: “I grandi club sono interessati a lui, ma non c’è stato alcun contatto con il Bayern”

Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell’interesse del Bayern Monaco ai microfoni di SPOX: “I grandi club europei sono interessati, ma non so da dove provengano le voci sul Bayern Monaco. Nessuno dal Bayern o dal Real Madrid mi ha parlato di una trattativa. Siamo tranquilli sul futuro di Achraf. Ha ottimi rapporti con il Real Madrid e al momento non c’è motivo di trattare perché ha un contratto fino al 2022. Vedremo cosa accadrà quando tornerà a Madrid in estate.”

Foto: MARCA