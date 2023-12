L’agente di Gila: “Diventerà il migliore centrale d’Europa”

Alejandro Camano ha rilasciato un’intervista a Sportitalia e ha parlato del suo assistito Mario Gila. “Spetta alla Lazio decidere se continuerà a giocare in biancoceleste o meno. Noi siamo contenti. Grazie al suo allenatore lui è migliorato e continuerà a lavorare per crescere. Lui vuole giocare: è a disposizione del tecnico e rispetta quello che decide lui. Se Sarri considererà di poterlo usare e che gli potrà servire, ne saremo felici. Non abbiamo fretta. Mario sarà il miglior centrale d’Europa. Il passaggio alla Lazio è fondamentale per la sua carriera. Nella nostra idea ci sarà un prima e un dopo Sarri nel suo percorso. Questo allenatore lo preparerà per un futuro importante”.

Foto: Instagram Gila