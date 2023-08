L’agente di Gabri Veiga: “Il Napoli non ha voluto pagare la clausola”

Pini Zahavi, procuratore di Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo classe 2002, ha parlato ai media spagnoli in merito al mancato accordo col Napoli e alla decisione del calciatore di di dire sì all’Arabia Saudita.

Queste le sue parole: “Il Napoli non ha voluto pagare la clausola risolutoria di Gabri Veiga. L’accordo con l’Al Ahli non è ancora chiuso, ma continuiamo a parlare”.

Foto: Instagram Gabri Veiga