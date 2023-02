L’agente di Ferguson: “Milan e Juventus interessate. Il Bologna chiederà almeno 9 milioni di euro”

Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna di Thiago Motta, ha rivelato alcuni retroscena di mercato importanti sul suo assistito, in un’intervista concessa ai microfoni di Record: “C’è l’interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 9 milioni di euro. Poi c’è il Bologna, che ha venuto Hickey per 20 milioni di sterline dopo che ha giocato solo 48 partite per loro. Ferguson merita il meglio. Ha imparato la lingua e una nuova cultura, questo gli ha fatto bene. È molto professionale, ha una classe a sé stante. Non ho dubbi sul fatto che giocherà in Premier League. Ma credo che se dovesse ricevere la chiamata da un big italiana o tedesca, andrà lì”.

Fonte: Instagram Bologna