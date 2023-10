Marco Giordano, agente di Fagioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica:

“Nessuna mala gestione sul nostro assistito. Gli abbiamo consigliato noi di autodenunciarsi e curarsi. Nicolò è affetto da ludopatia, problema nato quando non eravamo noi gli agenti. Lo abbiamo preso in estate e abbiamo deciso di non lasciarlo solo”.

Foto: Instagram Fagioli