L’agente di Emiliano Martinez: “Futuro? Vuole giocare in Champions League”

L’agente del portiere argentino Emiliano Martinez, campione recente con l’Argentina all’ultimo Campionato Mondiale e vincitore del premio miglior portiere ai FIFA The Best Awards 2022, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Sportitalia. Alcune parole di Gustavo Goni: “Premio FIFA? È un riconoscimento per tutti i suoi sforzi, la sua dedizione ed il suo lavoro di questi anni. Il massimo a cui poteva ambire a livello personale come portiere. Una gratificazione enorme ed una gioia immensa. Per lui, per la sua famiglia e per tutti noi”.

Dopo il Mondiale: “La vita quotidiana è cambiata enormemente per lui. Nel suo paese oggi è una persona venerata ed ha… ridefinito il ruolo di portiere. Perché tutti i bambini oggi in Argentina vogliono fare il portiere da grandi (ride, n.d.r.), non è una cosa che succede in tanti paesi. Oltre ovviamente al fatto che tutti vorrebbero essere Messi, chiaramente. A livello personale continua ad essere quello di sempre. Con la stessa umiltà le stesse motivazioni e lo stesso sacrificio di sempre. Cercando di raggiungere i suoi obiettivi, di crescere e vincere”.