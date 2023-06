L’agente di Dybala: “Paulo non ha parlato con nessuno”

L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, ha parlato ad una tv argentina del futuro del suo assistito. Ecco le parole dell’agente: “Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Mi occupo di ascoltare i club interessati a Dybala, il giocatore è in vacanza”.

Foto: Instagram Roma