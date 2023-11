L’agente di Dorgu: “Molte squadre europee lo seguono. Juventus? Non mi ha contattato nessuno”

Ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto Kingsley Ogbodo, agente del giocatore del Lecce Patrick Dorgu. Queste le sue parole sulle squadre interessate al classe 2004:

“Non solo Liverpool, City e Barcellona lo seguono, ma anche altri. Gli interessi arrivano da molti lati: Inghilterra, Spagna, Germania. Da diversi Paesi cercano di contattarmi, quando sarà il momento sapremo cosa fare. È giovane e vogliamo che cresca con calma, aspettando il giusto momento, che arriverà. Non voglio fare i nomi delle altre squadre e non voglio creare rumore intorno a lui, non ce n’è bisogno. C’è molto interesse per Patrick e questo non mi sorprende, il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Quando avrà ancora più fiducia nei propri mezzi ed avrà completato la sua crescita, allora si vedranno i risultati”.

Sul presunto interesse della Juventus: “Ad essere sincero, non so dire se è vero. So che ci sono molte squadre che lo seguono ed osservano. Nessuno dal club bianconero mi ha contattato, poi questo non significa che non ci possa essere qualcosa: siamo in pieno campionato e può essere che lo stiano osservando in attesa del mercato. Noi siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita, non ci interessa il resto”.

Foto: Instagram dorgu