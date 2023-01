L’agente di Depay allontana l’Inter: “Non ci sono trattative in corso”

L’avvocato di Mephis Depay, Sebastien Ledure, ha commentato a Sky Sport le voci che vedrebbero il suo cliente prossimo a vestire la maglia dell’Inter. Queste le sue parole: “Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilità che stiamo discutendo”.

Foto: Instagram Depay