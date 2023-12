L’agente di de Jong: “Litigio tra lui e Deco? La più grande sciocchezza detta sul suo conto”

Ali Dursun, agente del centrocampista Frankie De Jong, ha fatto chiarezza al quotidiano olandese De Telegraaf su un presunto litigio tra il suo assistito e il direttore sportivo del Barcellona Deco, prima della partenza per Anversa: “È la più grande sciocchezza che sia stata detta su Frenkie da molto tempo. Non c’è stato nessun urlo al telefono. È una notizia falsa. Il giocatore era semplicemente malato, con la febbre. Per questo non ha potuto viaggiare. La reputazione di Frenkie de Jong non è stata toccata. È un punto di riferimento come professionista, è sempre all’altezza della situazione. Ecco perché tutto quello che si dice è sbagliato. Il rapporto con Deco è semplicemente buono e stabile”.

Foto: Instagram De Jong