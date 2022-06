L’agente di Cragno: “Napoli? Grande piazza, ma in questo momento parliamo con tutti”

Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo momento il mercato è in stand-by, ci sono tante chiacchiere, vediamo un po’ cosa succede. È ovvio che col Cagliari in B è bisogna trovare una soluzione dopo averla studiata attentamente. Sondaggio del Napoli? Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi, ci si parla con tutti e si verifica un po’ la situazione. Napoli è una grande piazza, alla quale un grande portiere ambisce sempre. Bisogna capire quali dinamiche si svilupperanno per poi decidere il dà farsi“.

Foto: Twitter Cagliari