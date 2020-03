L’agente di Coutinho: “Non avrebbe problemi a firmare per il Tottenham”

Il futuro di Philippe Coutinho è lontano dalla Baviera. Infatti, ad oggi, l’unica certezza è che il Bayern Monaco non riscatterà il brasiliano, che sarà costretto a tornare al Barcellona. Da lì, poi, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Su di lui, è molto forte l’interesse dei club inglesi: fra questi, il Tottenham, a cui Coutinho è stato molto vicino l’estate scorsa, rifiutando all’ultimo di formalizzare l’accordo. “Philippe Coutinho non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham – ha dichiarato Kia Joorabchian, agente del calciatore, al Mirror – e ciò che è stato detto è completamente falso. L’accordo non è stato formalizzato per motivi finanziari.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco