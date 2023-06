L’agente di Caprile: “Non ho avuto modo di sentire De Laurentiis, vedremo cosa succederà”

L’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, a Radio Crc ha spiegato la situazione del suo assistito. Ecco le parole dell’agente: “In questo momento tutto ciò che dico può essere travisato. Diciamo che bisogna capire e valutare il mercato di Caprile per fare le dovute valutazioni. Il ragazzo ha dimostrato di meritare una chance in una categoria superiore, poi chiaramente c’è da vedere se qualcuno può dargli questa chance e trovare gli incastri giusti. Ci troviamo tante volte a dire le stesse cose, ma la verità è che è presto. Non ho avuto modo di sentire De Laurentiis, vado avanti col mio lavoro e le mie cose, siamo a giugno e vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram Caprile