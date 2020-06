L’agente di Caprari: “Riscatto? Siamo preoccupati per il futuro, bisogna capire come saranno gestiti i contratti”

Tra i giocatori in scadenza in casa Parma, figura anche Gianluca Caprari. Il suo agente, Davide Lippi, ha così parlato del futuro del suo assistito: “Siamo tutti un pochino attenti nel vedere cosa succederà perché comunque è un campionato nuovo e ci vorrà molta attenzione, Caprari è molto concentrato e poi staremo a vedere cosa succede con la questione contratti, in attesa delle nuove comunicazioni. – ha detto a ParmaLive.com – La preoccupazione c’è certamente, finché non vengono messi in ordine i regolamenti c’è. Bisogna capire cosa succederà con i riscatti e i rinnovi dei prestiti, manca ancora qualche giorno e speriamo si sistemino queste situazioni. Riscatto? Non credo si ridiscuterà del prezzo, non è quella la questione, bisogna capire cosa succederà col campionato.”

Foto: profilo Twitter personale Gianluca Caprari