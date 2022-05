L’agente di Cambiaso conferma: “Tante squadre italiane su di lui, ma piace anche in Europa”

Lo scorso 20 maggio vi abbiamo fornito gli ultimi aggiornamenti in merito al talentuoso Andrea Cambiaso, terzino sinsitro del Genoa. Il ragazzo piace a Napoli e Inter, ma non è da sottovalutare anche la Juventus. Top club italiani in merito ai quali Giovanni Bia, procuratore del classe 2000, ha confermato gli interessamenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il ragazzo ha fatto molto bene a Genova, ci sono tante squadre italiane e europee che gli hanno messo gli occhi addosso. Napoli? A tutti intesserebbe giocare nel Napoli, lui ora ha un contratto col Genoa e bisogna parlare con il club rossoblu“.

Foto: Twitter Genoa