L’agente di Camavinga: “Ha solo 18 anni, non c’è fretta. Potrebbe restare anche un altro anno a Rennes”

Jonathan Barnett, agente di Eduardo Camavinga, ha parlato a SNTV del futuro del giovane talento in forza al Rennes che è apprezzato dalle principali squadre europee: “Ha solo 18 anni, non c’è fretta. Potrebbe restare anche un altro anno a Rennes”.

Poi prosegue: “Credetemi, abbiamo molte offerte, alcune molto buone dai migliori club d’Europa. Ma non vogliamo mettere fretta a nessuno. Sono vecchio e ho imparato molto: arriverà il momento giusto, alla sua età la cosa più importante è giocare e Rennes gli permette di crescere. Forse vorrà restare per un altro anno: deve parlare con la sua famiglia, ci siederemo tutti e decideremo. Parleremo anche con il Rennes e decideremo. Non c’è fretta, probabilmente è il miglior giovane giocatore del mondo. Ha appena compiuto 18 anni, ha giocato una volta in Nazionale e ha segnato, è un talento incredibile. Potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo e sarà un talento anche tra un anno. Non sarà sicuramente vecchio a 19 anni”.

FOTO: Twitter Camavinga