L’agente di Botman a San Siro per Milan-Lazio

A San Siro per Milan-Lazio, ancora in corso, è presente Nikkie Bruinenberg, uno degli agenti di Sven Botman. Una presenza certificata da una storia pubblicata sul profilo Instagram. Possibile che nelle prossime ore ci sia un incontro per quello che è da tempo il principale obiettivo del Milan per la prossima stagione. In casa Lille c’è un’altra pedina che piace da sempre ai rossoneri, quel Renato Sanches che è stato individuato come il perfetto erede di Kessie in scadenza di contratto.

FOTO: Instagram Bruinenberg