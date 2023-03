L’agente di Beto: “Il suo rendimento è importante. Futuro? I top club vedono cosa sta facendo”

L’attaccante portoghese Beto è stato tra i protagonisti del successo dell’Udinese contro il Milan. Il venticinquenne ha segnato la nona rete in Serie A contro i rossoneri. Sua la marcatura del momentaneo 2-1 nella partita terminata, poi, con il risultato di 3-1 in favore dei friulani allenati da Andra Sottil. Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’agente della punta centrale, alcune parole di Paulo Regula: “Ha mantenuto un livello alto dopo l’infortunio della scorsa stagione. È tornato bene, recuperando la miglior forma pian piano, facendo gol e buone partite come quella di sabato. È un ragazzo che rimane sempre concentrato, focalizzato sugli obiettivi, lavora molto e merita tutto ciò che sta conquistando”.

Nazionale: “Ci credo molto. I numeri parlano chiaro d’altronde. Da un anno e mezzo gioca in Serie A, in una delle leghe top a livello europeo e sta mostrando dei numeri e delle giocate importanti. Sicuramente avrà le sue opportunità di mostrare le sue qualità in nazionale. Già era rientrato fra i pre-convocati del Mondiale e lo è anche attualmente”.