L’agente di Atsu: “Localizzata la stanza tra le macerie, abbiamo trovato solo le sue scarpe”

Christian Atsu, calciatore dell’Hatayspor ed ex Chelsea, è ancora tra i dispersi dopo il terribile evento sismico che ha colpito la Turchia e la Siria. L’attaccante ghanese classe 1992 è rimasto coinvolto nel crollo del Rönesans Residence di Hatay, il suo agente ha fornito gli ultimi aggiornamenti ai microfoni di Spor Arena: “Siamo stati in grado di localizzare la stanza di Christian Atsu tra le macerie. Abbiamo trovato due paia di scarpe che gli appartenevano. Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto alcune informazioni. Secondo la termocamera, 5 persone sono ancora vive. Ma non abbiamo ancora ricevuto conferma”.

Foto: Twitter Atsu