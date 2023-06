L’agente di Aiwu: “Emanuel è stato in grado di attirare l’attenzione di molte squadre con le sue performance”

L’agente di Emanuel Aiwu, Marcello Brillmann, a Kicker ha parlato del suo assistito e delle varie voci di mercato che girano attorno al difensore della Cremonese. Ecco le sue parole: “Emanuel è stato in grado di attirare l’attenzione di molte squadre con le sue performance. Quest’anno ha dimostrato di essere in grado di offrire prestazioni al top anche contro i più grandi giocatori del mondo e contro squadre come Inter e Roma. Se preferisce restare in Italia o all’estero? L’uno o l’altro”.

