Alessandro Moggi: “Zanoli è il futuro dell’Italia, Simeone ha fatto una stagione pazzesca”

L’agente Alessandro Moggi ha parlato dei suo assistiti Alessandro Zanoli e Giovanni Simeone. Lo ha fatto ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Il terzino è di proprietà del Napoli e ha passato il girone di ritorno in prestito alla Sampdoria. Coi blucerchiati si è rivelato uno degli elementi più positivi in una stagione disastrosa, attirando così l’interesse di molte squadre. Il Cholito invece è in prestito ai partenopei dal Verona, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di €.

In primis l’agente ha espresso la sua opinione sul futuro del Napoli:

“La prima preoccupazione se così si può definire è quella di sostituire al meglio Spalletti e credo anche Giuntoli, al di là delle dichiarazioni del presidente che credo siano più formali. Con criticità di questo genere non credo sia giusto trattenere qualcuno controvoglia che ritenga di aver completato un ciclo. Il Napoli dovrà far fronte alla scelta anche di un dirigente. Queste due posizioni determinano gli insuccessi o i successi di una squadra. Giuntoli in questi anni ha dimostrato di saper fare cose importantissime. Al di là del risultato sportivo, è anche quello patrimoniale che definisce un lavoro spettacolare da parte del direttore sportivo”.

Quindi su Zanoli:

“Alternativa a Di Lorenzo l’anno prossimo? Non parlo di mercato soprattutto nei momenti di mercato, anche se lui è un calciatore del Napoli. È uno Zanoli molto cresciuto. In altre occasioni durante questa stagione abbiamo già ribadito che ha potenzialità straordinarie. Credo che sia il futuro dell’Italia, la quale sta facendo vedere risultati importanti con le tre finaliste. Un’Italia di talenti che stanno sbocciando, basta vedere l’under 20 che sta facendo cose importanti in Sud America.

Zanoli può fare ancora cose straordinarie e ne siamo tutti certi. Ha dato il suo contributo nella prima parte di campionato a Napoli per quello che poteva fare, visto che Di Lorenzo conferma di essere importantissimo e affidabile per il Napoli. Zanoli ha svolto il suo compito fin quando è stato là in questa stagione, quindi ha dato il suo contributo. Ha fatto un grande girone di ritorno in una situazione estremamente complicata e non è un dettaglio a quell’età. Ha dimostrato che al di là delle potenzialità ha una personalità incredibile, può eccellere nel proprio ruolo”.

Quindi Alessandro Moggi ha chiuso su Simeone:

“Uomo mercato? Credo che anche lui abbia fatto una stagione pazzesca. Quando è stato chiamato in causa ha fatto cose incredibili. È riuscito a fare gol pesantissimi, ha dato quel contributo che fa la differenza nel risultato finale di una squadra. Questi giocatori non fanno sentire la mancanza dei cosiddetti titolari. Il lavoro è stato straordinario sotto tutti i punti di vista di Giuntoli, del Napoli e di Spalletti”

Foto: Instagram Simeone