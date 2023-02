Lafont: “Juve favorita ma non arriverà serena. Vlahovic? Già alla Fiorentina era forte. Ero certo che arrivasse ad alti livelli”

Alban Lafont, portiere del Nantes, ex Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve, dove affronterà di nuovo gli ex compagni Chiesa e Vlahovic.

Queste le sue parole: “Sappiamo l’importanza della partita, ci sentiamo bene. Abbiamo una grande aspettativa e ci siamo preparati bene per domani. E’ una gara importante, non capita spesso di giocare gare così in carriera. Per noi, per il Nantes, è una grande opportunità”.

Temete di andare in difficoltà? “No. Loro sono favoriti, hanno più abitudine a questo tipo di gare, sono una grande squadra, ma non arriveranno sereni, noi dovremo gestire la gara e giocare bene”.

Ha giocato e vinto la Coppa di Francia: che differenze ci sono? “Sono gare diverse, sono competizioni diverse, parliamo di una qualificazione agli ottavi di Europa League, l’altra era per un titolo. Le emozioni non sono le stesse, ogni match è diverso dall’altro”.

Che ricordo ha di Vlahovic ai tempi della Fiorentina? “Conosco Dusan quando sono stato alla Fiorentina, non giocava ancora tanto. E’ un ragazzo che già allora mostrava il suo talento, che lavorava tantissimo in allenamento. Non mi sorprende che adesso sia a questo livello”.

Ci sarà il ct Deschamps in tribuna: “E’ stato bello da parte del club a invitare le leggende del club, poi il CT è stato un grande calciatore anche nella Juve. Non posso pensare ora alla Nazionale, alla Francia. Per me e per il Nantes è importante concentrarsi su questa gara”.

Sei calmo in vista della gara di domani? “Per me è importante la partita, la prestazione che dovremo fare. Sarà una gara complicata ma siamo concentrati, sono concentrato. Ho tanta voglia di giocare, di fare una grande partita ma devo restare calmo e con l’obiettivo fissato”.

Il Nantes non ha mai eliminato un’italiana: “Dimostra la difficoltà ma è il passato, nel gruppo non ci pensiamo: ora è tutta una cosa diversa. Le statistiche in questo caso non contano, il passato è passato, crediamo nella svolta grazie alla prima partita”.

Foto: Instagram personale