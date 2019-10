Lafont: “Alla Fiorentina c’è stato qualcosa che non mi ha fatto sentire bene”

Dopo una sola stagione alla Fiorentina, il portierino francese Alban Lafont è tornato subito in patria sposando la causa del Nantes. Le grandi aspettative montate sul suo talento non sono state pienamente rispettate lo scorso anno e lo stesso Lafont, in un’intervista a France Football, ne ha spiegato il motivo: “Da un punto di vista sportivo, ho vissuto bene questa stagione all’estero, ma ci sono cose che non mi hanno fatto sentire molto bene. È un qualcosa di personale che non voglio raccontare ma del quale ho parlato con la mia famiglia, programmando questa partenza da un po’ di tempo. Volevo tornare in Francia“.

Foto: Instagram Fiorentina