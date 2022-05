Lady Musso: “Mi scuso con i cittadini di Bergamo ma io mi riferivo solo al signore in questione”

In casa Atalanta a far molto discutere in queste ultime ore, è stata la vicenda che ha visto coinvolta la compagna di Musso ovvero Anna Ariaudo. La ragazza, che si era sfogata riguardo l’aggressione subita da un uomo, usando parole molto forti ha voluto pubblicare una nuova stories su Instagram scusandosi con coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole: “Ci tenevo ancora a ringraziare di cuore per tutti i messaggi di supporto ricevuti, soprattutto da donne. Grazie mille: questa è la Bergamo che piace a chi la conosce poco. Ho sentito davvero tanta vicinanza, siete state/i di cuore. Fortunatamente è una vicenda che è finita come è iniziata e che spero non mi ricapiti mai più. Invece per la minoranza che si è offesa senza capire il messaggio, mi dispiace: io non ho parlato di Bergamo, complimenti alla civiltà era riferito al signore maleducato in questione, anche se c’è una maggioranza che mi ha capita mi scuso con la minoranza che ha frainteso. Ma davvero, ribadisco le scuse se ho mandato un messaggio fraintendibile”.

FOTO: Musso-Twitter-Atalanta