Lady Bonucci: “Il carisma non si declassa, non si impolvera, non si inquina”

Martina Maccari, moglie del capitano della Juventus Leonardo Bonucci, ha pubblicato sui social una foto dell’Allianz Stadium accompagnata da alcune parole. Il tutto riconducibile agli avvenimenti recenti in casa bianconera: “Non è la bellezza. Non è la forza, e nemmeno la storia. Non è la fragilità come non è l’invincibilità. Non è l’infallibilità. Non è la presunzione come non è la perfezione. Il carisma è ascendente e non è coerente. Il carisma non si declassa, non si impolvera, non si inquina. Il Carisma è. Ieri, oggi, domani”.

Foto: Bonucci Instagram