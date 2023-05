Ladri svaligiano la villa di Rodrygo durante la finale della Copa del Rey

Secondo quanto riportato da EFE, sabato sera, mentre era in campo, alcuni ladri sono entrati nella villa di Rodrygo a Madrid, svaligiandola. Un addetto alla sicurezza ha allertato la polizia e gli agenti hanno trovato diverse stanze buttate all’aria nel momento in cui sono arrivati, pur senza riuscire a trovare gli autori della rapina.

Serata rovinata, quindi, per l’attaccante del Real, autore della doppietta decisiva nella finale della Copa del Rey contro l’Osasuna.