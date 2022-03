Ladri rubano gioielli e vestiti a Lingard per 120mila euro. Il giocatore è ancora provato

Secondo quanto si legge su The Sun, lo scorso 15 gennaio Jesse Lingard è stato vittima di un furto con scasso nella sua villa di Manchester mentre era impegnato nella trasferta sul campo dell’Aston Villa. I malviventi avrebbero rubato vestiti e gioielli per circa 120 mila euro, con Lingard che ha deciso immediatamente di mettere in vendita la sua casa. Secondo la fonte l’inglese sarebbe ancora molto provato per quanto accaduto.

FOTO: Daily Star