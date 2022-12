L’addio di Ronaldo a Pelé: “Ciao amico mio, eri tu il vero Fenomeno”

Piange il mondo del calcio: Pelé non ce l’ha fatta, dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare all’età di 82 anni nella serata di ieri. Ronaldo il “Fenomeno” ha voluto rendere omaggio a O’Rei attraverso una lettera pubblicata su gazzetta.it: “Non c’è consolazione nella consapevolezza: aspettavo, aspettavamo, questo momento da giorni, ma oggi sono triste perché se n’è andato un amico a cui ho voluto bene e che mi ha voluto bene, ancora prima che un emblema del nostro sport, e di tutta la storia dello sport. Un uomo diventato simbolo della bellezza del calcio. Lo hanno detto anche di me, ma quel soprannome che mi porto ancora addosso, Fenomeno, l’ho sempre sentito “largo” quando pensavo a quanto lo era stato lui: era Pelé, il vero Fenomeno”.

Foto: Instagram Ronaldo