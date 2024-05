L’ad Fenucci su Ferguson: “Speriamo di tenerlo con noi”

Il giocatore scozzese è stato premiato come miglior mezzala della Serie A 2023-2024 al premio Bulgarelli. Alla premiazione era presente l’ad del Bologna Claudio Fenucci. Queste le sue parole riguardanti il futuro di Lewis Ferguson: “Speriamo di tenerlo con noi ancora per molti anni. Fa piacere che Lewis sia stato premiato per il grande percorso fatto fin qui. Ferguson mi ricorda molto Bulgarelli per come gioca a tutto campo, per la visione; ha già tutte le potenzialità per essere un calciatore importante e ambizioso anche a livelli più alti, penso all’Inghilterra dove ci sono risorse. Ma chi riceve questo premio, in genere l’anno dopo va dove si vince lo scudetto”.

Foto: Instagram Bologna