L’AD della Salernitana: “Sabatini mai in discussione, è il migliore in Italia”

Maurizio Milan, Amministratore Delegato della Salernitana, ha parlato al Corriere dello Sport: “La gara di Roma? Non vogliamo trincerarci dietro un arbitraggio molto discutibile. Il problema del gol resta, ma noi continuiamo a credere nella salvezza. Se stiamo già pensando al futuro? Assolutamente sì: settore giovanile, centro sportivo e ristrutturazione dell’Arechi. E pensiamo ad un futuro in A. Aspettiamo il responso del campo, poi decideremo il team. Sabatini? Con il direttore ci siamo dati appuntamento a fine campionato per capire insieme. Per ora ha tutta la nostra stima e fiducia, non è mai stato messo in discussione, in Italia è il migliore“.

Foto: Twitter Salernitana