L’ad del Bayern su Pavard-Inter: “Troveremo una soluzione entro fine mercato”

La questione Pavard continua a tenere banco in casa Inter, con il francese che potrebbe essere uno dei rinforzi finali del calciomercato nerazzurro. A sostegno della buona riuscita dell’operazione, rilevanti le parole dell’amministratore delegato del Bayern Monaco Jan-Christian Dreesen, che si è espresso così sulla situazione del calciatore: “Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perchè ha dei dolori allo stomaco e alla schiena. Abbiamo ancora qualche giorno: sono abbastanza fiducioso che troveremo una soluzione negli ultimi giorni della finestra di mercato“.

Foto: Instagram Pavard