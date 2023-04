L’acrobatica spiegazione di Barzagli: “Lo schiaffo di Gatti? Se Kvaratskhelia fosse stato più alto…”

Lo schiaffo dato da Gatti a Kvaratskhelia durante la sfida di ieri all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli sta continuando a far discutere. Negli studi di DAZN, l’ex bianconero Andrea Barzagli ha minimizzato così l’accaduto: “Non so, cosa gli è preso. Era girato, forse è stata una mancanza di equilibrio, non penso volesse fargli male o tirargli un pugno. Essendo più alto poi è arrivato direttamente sulla faccia di Kvaratskhelia, se fosse stato più basso non sarebbe successo niente”.

Foto: Instagram Barzagli