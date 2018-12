Lacrime e commozione a Monza per l’ultimo saluto a Gigi Radice

Lacrime e momenti di vera commozione a Monza per l’ultimo saluto a Gigi Radice. L’ex calciatore e poi allenatore si è spento lo scorso 7 dicembre a 83 anni ed era malato di Alzheimer. In carriera ha indossato per 10 anni la maglia del Milan, col quale vinse la Coppa Campioni nel 1963, e giocato anche con Padova e Triestina. Una volta conclusa l’avventura in campo, si rese protagonista nel ruolo di tecnico sulle panchine di Torino, Inter, Milan, Fiorentina, Roma e Bologna vincendo uno storico scudetto col Toro nel 1976. Durante la funzione erano presenti tanti ex giocatori come Fabrizio Lorieri, Daniele Massaro, Filippo Galli, Silvano Benedetti, Antonio Comi, Marco Tardelli e Franco Colomba.

Foto: Wikipedia