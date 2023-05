Lacazette su Umtiti: “Sarebbe splendido se tornasse al Lione. Spero ci proveremo”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Reims, il centravanti del Lione, Alexandre Lacazette, ha così parlato di Samuel Umtiti, sottolineando la sua ottima stagione con la maglia del Lecce e il suo desiderio di ritrovarlo come compagno di squadra: “Sarebbe un sogno tornare a giocare con lui. Ha dimostrato di essere tornato e che il suo corpo lo segue. Sarebbe splendido per me e per il club se tornasse. Non saprei con chi parlare al momento, ma spero che ci proveremo”.

Foto: Instagram Umtiti